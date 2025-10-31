Пропавшие в тайге Усольцевы в последнее время не жили вместе

Соседи пропавшей в тайге семьи Усольцевых сообщили, что супруги в последнее время проживали раздельно. По их словам, Ирина Усольцева с пятилетней дочерью жила в Сосновоборске, а ее муж Сергей находился в загородном доме в Лесогорске.

Как сообщил член поисковой группы в эфире телепрограммы «Пусть говорят», Сергей Усольцев приезжал к семье раз в несколько дней, привозил продукты и возвращался обратно.

«Они обитали не то что в разных домах — в разных городах», — приводятся слова собеседника.

Параллельно с поисками выясняется дополнительная информация о семье. Журналисты сообщили о том, что сын Ирины Усольцевой от предыдущего брака, Даниил Баталов, дал противоречивые показания.

Напомним, что Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу.

Ранее мы писали о том, что прощальная записка Усольцевых оказалась фейком.