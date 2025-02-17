Жительница Новосибирска обвинила живущего в Австралии экс-мужа в похищении сына

Россиянка обвинила бывшего мужа в похищении сына. По ее словам, мужчина живет в Австралии и мог забрать туда ребенка.

Подробности приводит РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Неприятная ситуация произошла с жительницей Новосибирска. 40-летняя женщина заявила, что экс-супруг взял сына и не вернул.

Мужчина последние годы жил за границей. Мать мальчика полагает, что он мог улететь из аэропорта Толмачево с сыном.

В полицию поступило соответствующее заявление, начата проверка. Отец не лишен родительских прав на ребенка, после развода он мог свободно общаться с сыном, препятствий для этого не было.

Ранее сообщалось, что у 22-летней омички забрали троих детей. Несовершеннолетние проживали в антисанитарных условиях, холодильник был пустой.