Холодильник пустой, малыши голые: у 22-летней омички забрали троих детей

У 22-летней жительницы села Юрьево в Омской области изъяли троих детей после публикации видео. На ролике голые малыши находились одни в антисанитарных условиях и плакали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, изъяты дети 2021, 2023 и 2024 годов рождения. Несовершеннолетних поместили в больницу, на женщину составлен административный протокол.

Известно, что она проживала в доме с сожителем. Полиция подтвердила антисанитарные условия и отсутствие ухода за детьми. Правоохранители также дадут оценку действиям работников опеки.

Как сообщили в прокуратуре, россиянка уже привлекалась к административной ответственности по поводу детей. Решается вопрос о переводе их в спецучреждение. Мать могут лишить родительских прав.

На публикуемых РЕН ТВ кадрах видно, что холодильник дома пустой. В комнатах разбросаны вещи, двое детей голыми ходят по дому, третий лежал в кровати. Матери дома не было.

«Пустой холодильник, вообще ничего нет… Ну как так можно жить», - говорит мужчина на видео.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области мать запирала полуторагодовалую дочь в сундуке и выставляла на мороз.