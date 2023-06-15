Жительница Новой Москвы убила новорожденного и закопала его в коробке около дома

В Новой Москве обнаружили тело младенца в коробке, закопанной на пустыре возле многоквартирного дома. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенка убили сразу же после рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

О страшной находке стало известно 15 июня. Выяснилось, что 42-летняя женщина была на 20-й неделе беременности, когда у нее начались преждевременные роды. После того как недоношенный малыш появился на свет, мать лишила его жизни и поспешила избавиться от тела. Но почти сразу ей стало плохо, и она обратилась к медикам за помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Теперь женщине грозит наказание по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Отметим, что она может получить реальный тюремный срок до четырех лет.

Ранее в Красноярском крае мать родила ребенка в уличном туалете и оставила его там умирать. Примечательно, что она состояла на учебе и заявляла, что отказалась от малыша в городской больнице. Однако на самом деле в медицинском заведении ее не видели.