Жительница Москвы заработала более одного миллиона рублей на вымышленном ребенке

В Москве девушка на протяжении девяти лет получала социальные пособия на вымышленного ребенка. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2014 году, когда девушке был 21 год, она придумала преступную схему. Она сделала фейковое свидетельство о рождении дочери, назвав несуществующую новорожденную Любой. Затем новоиспеченная мать отнесла все документы в отдел соцзащиты Басманного района. Там ей назначили соцпособия по уходу за ребёнком. На них женщина жила на протяжении девяти лет — ее обман вскрылся только осенью.

Накануне женщину задержали полицейские. Ущерб бюджету за эти годы составил около 1,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что сообщницей многодетной москвички, подозреваемой в торговле людьми, оказалась тоже мать 15 детей. Вторая фигурантка дела – 44-летняя россиянка, воспитывающая, как и ее приятельница, 15 дочерей и сыновей разных возрастов. Она также руководит приютом для женщин, оказавшихся в трудной ситуации.