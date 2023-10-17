Сообщницей многодетной москвички, подозреваемой в торговле людьми, оказалась тоже мать 15-ти детей

Установлена личность предполагаемой сообщницы многодетной москвички, подозреваемой в торговле людьми. Ей оказалась тоже мать 15-ти детей и глава благотворительного фонда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вторая фигурантка дела – 44-летняя россиянка, воспитывающая, как и ее приятельница, 15 дочерей и сыновей разных возрастов. Она также руководит приютом для женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Предварительно, именно попадавшие в этот центр рожали малышей, после чего на них составлялись поддельные документы.

Напомним, что историей первой многодетной матери заинтересовались после того, как в крови одного ребенка был обнаружен запрещенный лекарственный препарат. Было возбуждено уголовное дело и начаты проверки, в ходе которых всплыли некоторые несостыковки. Сама женщина утверждала, что всех, кроме троих детей, рожала сама. Даже предоставила документы, подтверждающие это. Однако потом выяснилось, что еще в 2010 году она перенесла операцию, после которой не могла забеременеть. Также удалось установить, что в ЗАГС она подавала заведомо ложные сведения.

Кроме того, правоохранители не исключают, что в отношении минимум двух детей были совершены противоправные действия. Вполне возможно, что мальчик, в крови которого был обнаружен препарат, принимал его по установке матери, чтобы дольше не выздоравливать. Это могло совершаться для получения пособий.

В настоящий момент обе женщины задержаны. Обстоятельства все еще выясняются.

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