Спаслась благодаря одному: россиянин следил за женщиной из дома напротив в бинокль и пытался изнасиловать

В Магнитогорске 44-летний мужчина наблюдал в бинокль за женщиной из дома напротив. Когда та забыла запереть на ночь дверь, мужчина вошел в квартиру и пытался изнасиловать.

29-летняя жертва спала, а когда проснулась, увидела рядом голого мужчину. Она попыталась сбежать из своей квартиры, но мужчина настиг у двери.

Тогда россиянка пообещала ему встретиться добровольно. Это ее спасло от изнасилования – женщина смогла сбежать и обратиться в полицию.

Подробности происшествия сообщает сайт kp.ru.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям о покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Он заключен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что мигрант в Подмосковье выследил женщину и хотел изнасиловать ее спящей.