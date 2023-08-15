Спаслась благодаря одному: россиянин следил за женщиной из дома напротив в бинокль и пытался изнасиловать
В Магнитогорске мужчина наблюдал за женщиной в бинокль и попытался изнасиловать.
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В Магнитогорске 44-летний мужчина наблюдал в бинокль за женщиной из дома напротив. Когда та забыла запереть на ночь дверь, мужчина вошел в квартиру и пытался изнасиловать.
29-летняя жертва спала, а когда проснулась, увидела рядом голого мужчину. Она попыталась сбежать из своей квартиры, но мужчина настиг у двери.
Тогда россиянка пообещала ему встретиться добровольно. Это ее спасло от изнасилования – женщина смогла сбежать и обратиться в полицию.
Подробности происшествия сообщает сайт kp.ru.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям о покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера. Он заключен в СИЗО.
Ранее сообщалось, что мигрант в Подмосковье выследил женщину и хотел изнасиловать ее спящей.