Жительница Ленобласти обвинила бойфренда в изнасиловании 8-летней дочери

В поселке Токсово в Ленобласти 22-летняя россиянка узнала об изнасиловании ребенка своим бойфрендом и решила сдать его полиции. Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

По информации источника, молодая женщина обратилась в полицию с обвинениями в адрес своего 28-летнего сожителя. Она рассказала, что он надругался над своей восьмилетней дочерью. Подробности дела пока не раскрываются.

Когда обращение поступило сотрудникам правоохранительных органов, наряд незамедлительно выехал на задержание. Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней взяли под стражу. Также из его дома были изъяты полотенце и постельное белье. Выяснение всех обстоятельств продолжается. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что мужчина, на которого написала заявление сожительница, уже имеет судимость за запрещенные вещества, а также кражу.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина на протяжении шести часов насиловал сотрудницу крематория. Отмечалось, что на тот момент жертва была сильно пьяна. Преступление произошло в квартире женщины посреди ночи.