В Петербурге мужчина 6 часов насиловал 23-летнюю сотрудницу крематория, которая была пьяна

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 23-летнюю сотрудницу крематория и более шести часов удерживал ее в квартире. Выяснилось, что девушка была пьяна и состоит на учете в психдиспансере.

Подробности происшествия сообщают «Невские новости».

С заявлением в полицию обратилась уроженка Уфы. По словам потерпевшей, в ночь на 11 июня неизвестный мужчина надругался над ней в квартире на набережной Обводного канала.

Он удерживал жертву с 01:30 до 07:00.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что в момент совершения насильственных действий девушка была пьяна. Также известно, что мужчина, совершивший изнасилование, не скрывался.

После случившегося ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом изданию рассказала адвокат Мария Меренкова. Она сообщила, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Наказание по ней предусматривает от 3 до 6 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Подмосковье трое мужчин распивали алкоголь с соседом и изнасиловали его жену.