Жительница Кургана пожаловалась на учителя, который запирает детей в классе на замок

Жительница Кургана обвинила учителя начальных классов в том, что тот запирает детей в кабинете на замок. Об этом сообщается на сайте URA.RU.

Курганский паблик в соцсети «ВКонтакте» сделал пост с информацией, что попытка прояснить ситуацию у педагога якобы обернулась вызовом ребенка к директору учреждения. Но в мэрии Кургана эту информацию опровергли.

«Что происходит в школе? Учитель начальных классов неоднократно запирает дверь класса на замок. Запирает детей в классе, этим нарушая пожарную безопасность и закон об ограничении свободы», – говорится в посте.

Добавляется, что в родительском чате в пятницу задали вопрос учителю. А в понедельник директор школы вместе с учителем вызвали к себе в кабинет не родителей, задававших вопрос учителю, а ребенка, чья мама задавала учителю неудобные вопросы.

«В итоге девочку довели до слез, заставили извиниться перед учителем, унизив этим самым ребенка. Почему не предупредили законных представителей ребенка, что вызывают дочь на ковер к директору?» — подчеркивается в посте группы «Нетипичный Курган».

Журналисты сделали запрос в пресс-службу администрации Кургана с просьбой прокомментировать этот инцидент. В результате был дан ответ, что факт того, что детей закрывают в кабинете, не подтверждается.

«Руководитель образовательной организации встретилась с родителями, побеседовала с учителем. В ходе беседы был дан ответ на все вопросы родителей», — заявили в мэрии.

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