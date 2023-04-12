Тело женщины с полной сумкой успокоительных найдено около железной дороги

В 37 километрах от Санкт-Петербурга, в посёлке Песочный, рядом с железными путями найдено тело пятидесятилетний женщины. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, зато неподалёку от трупа сотрудники полиции нашли спортивную сумку с весьма необычным содержимым.

Внутри оказались десятки бутылочек с неназваной успокоительной настойкой. Очевидно, сумка и погибшая связаны, однако откуда у россиянки такое количество медицинского снадобья, и куда она собиралась его отнести – еще предстоит выяснить.

Как сообщает издание Газета.Ru, тело женщины отправили на досудебную медицинскую экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в Сестрорецком районе, в состав которого входит и посёлок Песочный, режиссёра новогодней комедии «Ёлки» Ивана Архипова вытащили из машины и заставили копать себе могилу.

Кстати, злоумышленников до сих пор не нашли.