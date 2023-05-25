Жительница Кургана обвиняет воспитателей яслей в смерти дочери и шлет им фото с могилы

В Кургане мать маленькой девочки обвинила воспитателей детского сада в ее смерти. Женщина намерена через суд требовать справедливости и привлечь персонал ясельной группы к ответственности. Подробности узнало издание Ura.ru.

По предварительной версии, малышка плохо себя почувствовала во время пребывания в дошкольном учреждении. Сотрудники заметили, что у нее развился конъюнктивит и попросили родителей забрать ее домой. При этом, по словам воспитателей, они неоднократно сообщали матери о различных симптомах болезни ребенка, но она предпочитала не проходить обследование у врачей, а заниматься самолечением.

В итоге состояние девочки оказалось критическим, и она скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом. Убитая горем мать решила, что в смерти ее дочери виноваты именно сотрудники детского сада, поэтому стала открыто их обвинять. Более того, она присылала им фотографии с детской могилы, сообщая, что именно они поспособствовали трагедии. Также женщина грозится, что пойдет в суд, поэтому воспитатели решили обратиться за юридической помощью.

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