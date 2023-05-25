Зажал рот и затащил в кусты: в Петербурге неизвестный пытался изнасиловать 10-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, пытавшегося совершить сексуальное преступление. 10-летняя школьница возвращалась домой, когда повстречала незнакомца, который едва ее не изнасиловал. Об этом сообщает tvspb.ru.

Инцидент произошел 23 мая в Невском районе. 50-летняя мама пострадавшей обратилась в полицию и рассказала, что над ее ребенком надругались прямо на улице. По ее словам, педофил подошел к ученице младших классов по дороге домой, зажал ей рот рукой и затащил в кусты. Однако в последний момент он передумал и отпустил жертву.

Девочка успела запомнить некоторое особенности внешнего вида преступника. Она утверждает, что незнакомец был 180 сантиметров ростом, имел короткие волосы и был одет в синюю рабочую куртку со светоотражающими полосами.

На данный момент правоохранители разбираются в произошедшем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Якутии сожитель бабушки изнасиловал ее пятилетнюю внучку. Сама пожилая женщина, узнав о случившемся, не поверила в то, что подобное возможно. Она утверждала, что за четыре года отношений он ни разу не проявлял себя как человек, способный на преступление.