Житель Красноярска получил сильный химический ожог после того, как сел в автобус

В Красноярске молодой человек попал в больницу после того, как проехался на автобусе. Он получила химический ожог, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в автобусе, двигавшемся по маршруту № 117: Автовокзал Восточный – Ермолаевский затон. Установлено, что на одном из сидений кто-то разлил сильное едкое химическое вещество.

Вошедший в салон 18-летний пассажир не заметил этого и сел на это место. В результате он получил глубокий химический ожог.

Пострадавшего доставили в больницу. Полиция работает на месте происшествия. Сейчас эксперты устанавливает, какое именно вещество было разлито в автобусе.

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