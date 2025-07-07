В Томской области 12 человек попали в больницу с сальмонеллезом после употребления готовой еды из магазина

Как минимум 12 человек из города г. Стрежевой Томской области были госпитализированы с сальмонеллезом после употребления готовой еды из магазина. Об этом пишет Telegram-канал регионального управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что в ведомство поступили экстренные извещения на случаи острой кишечной инфекции из медицинской организации г. Стрежевого. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное. Сотрудники управления посетили магазин, в котором пострадавшие приобрели продукцию.

«В рамках эпидемиологического расследования отобраны пробы готовой продукции и сырья, взяты смывы с поверхностей оборудования, организован осмотр и обследование сотрудников цеха готовой продукции магазина. Были взяты биоматериалы от заболевших людей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно результатам проверки, в торговой точке были выявлены многочисленные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, добавили в ведомстве.

Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Томской области.

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