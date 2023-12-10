В Москве воспитатель детского сада обнаружила на теле ребенка ожоги от сигарет

В детском саду Москвы на теле пятилетнего ребенка обнаружили ожоги от сигарет. Его мать утверждает, что мальчик сам себя расчесал, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ожоги от сигарет на теле ребенка обнаружила воспитательница детского сада №1310. Она вызвала скорую, и малыша госпитализировали. Позже его изъяли у 39-летней мамы органы опеки.

Бабушка мальчика пояснила, что пребывает в шоке от случившегося. По ее словам, внук часто падает и расковыривает свои болячки. Также он проходит лечение у психиатра, и за ним тщательно следят.

У семьи уже был конфликт с воспитателями: они возмущались, что ребенка забирали из учреждения практически перед закрытием. Родные утверждают: мальчика неоднократно уводили из детсада с синяками и ушибами, но списывали это на его гиперактивность.

На данный момент мама и бабушка планируют вернуть ребенка домой. Но им не разрешают видеться с мальчиком.

Дело взяла на контроль столичная прокуратура.

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