Жительница Китая продала двоих детей, а вырученные деньги потратила на стримах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Известно, что 26-летняя жительница Китая по имени Хуан еще в 2020 году продала своего первенца. Она нашла покупателя ребенка за 490 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на донаты стимерам.

Вторая беременность Хуан случилась уже в 2022 году — тогда девушка продала ребенка за 415 тысяч рублей. С вырученными деньгами она поступила так же, как и в прошлый раз. При этом часть денег она потратила на личные покупки.

Вскоре схема с продажей детей вскрылась — обоих мальчиков изъяли из их новых семей и передали в органы опеки. В отношении матери состоялся суд, который признал ее виновной в мошенничестве и торговле людьми. В итоге Хуан приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы.

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