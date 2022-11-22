Жительница Хакасии жестоко унизила и избила полуголую школьницу из-за мужчины

По Сети распространилось видео, на котором женщина бьет на улице полуголую несовершеннолетнюю девушку. Следствие занялось проверкой обстоятельств преступления.

Инцидент произошел в Хакасии в селе Шира. В ролике взрослая женщина оскорбляет и избивает плачущую школьницу. Она приказывает ей раздеваться, но после отказа жертвы сама стягивает с нее штаны, а затем волочит за волосы по грязи. Все время несовершеннолетняя девушка находилась в истерике и горько плакала, умоляя прекратить издевательства.

Женщина на просьбы своей жертвы не ответила. Вместо того, чтобы закончить пытки, она схватила металлическую часть лопаты и замахнулась ею, готовая ударить школьницу. Однако очевидцы события сумели остановить ее и отобрать предмет.

По предварительной информации, нападение было совершено из-за мужчины. Однако обстоятельства конфликта все еще выясняются.

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