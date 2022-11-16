В Брянске студент техникума изрезал знакомую за сопротивление при изнасиловании

В Брянске студент техникума попытался изнасиловать знакомую у нее дома, а в ответ на сопротивление достал нож и нанес удары по лицу, шее, груди, спине и животу. Злоумышленника задержали.

Жертвой парня стала 16-летняя студентка колледжа. Ничего не подозревая, она пригласила юношу к себе в квартиру поздним вечером.

Воспользовавшись моментом, парень попытался надругаться над знакомой. Получив отпор, он пришел в ярость и изрезал девушку.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный отец попытался изнасиловать дочь, пока та принимала ванну. Девушку спасла старшая сестра, прибежавшая на крики.