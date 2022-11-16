12:08, 16 ноября 2022
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В Брянске студент техникума изрезал знакомую за сопротивление при изнасиловании
В Брянске студент техникума попытался изнасиловать знакомую у нее дома, а в ответ на сопротивление достал нож и нанес удары по лицу, шее, груди, спине и животу. Злоумышленника задержали.
Жертвой парня стала 16-летняя студентка колледжа. Ничего не подозревая, она пригласила юношу к себе в квартиру поздним вечером.
Воспользовавшись моментом, парень попытался надругаться над знакомой. Получив отпор, он пришел в ярость и изрезал девушку.
В отношении юноши возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный отец попытался изнасиловать дочь, пока та принимала ванну. Девушку спасла старшая сестра, прибежавшая на крики.
Источник фото:Freestocks.org
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия КараеваТеги:
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