Жительница Хабаровска решила выйти из дома через балкон по тросу из простыней

В Хабаровске женщина выбрала необычный способ выхода на прогулку. Вместо того, чтобы покинуть квартиру через дверь, она соорудила веревку и принялась спускаться на улицу через балкон. Об этом сообщает Телеграм-канал МЧС России.

По данным источника, россиянка заперла входную дверь своей квартиры изнутри, после чего связала между собой несколько простыней и скинула один конец самодельного каната на улицу. Затем местная жительница стала спускаться.

Повисшую на простынях местную жительницу заметили соседи и незамедлительно вызвали МЧС. В публикации отметили, что все это время женщина просто висела на веревке на уровне девятого этажа.

В итоге, чтобы спасти россиянку, сотрудникам экстренных служб пришлось вскрывать входную дверь. После этого они вытащили женщину и передали медикам. Предварительно, никаких травм она от своего побега не получила.

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