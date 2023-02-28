Жительница Екатеринбурга зарезала и заживо подожгла назойливого ухажера

В Екатеринбурге женщина жестоко расправилась с ухажером, который проявлял к ней знаки внимания. Она зарезала его, после чего подожгла. Пострадавший скончался в больнице спустя месяц из-за полученных травм. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел еще 6 августа 2022 года. Обвиняемая выпивала на квартире вместе со знакомым, однако в один момент схватилась за нож, так как мужчина начал к ней приставать. Терпеть ухаживания женщина не стала и нанесла несколько ударов орудием в плечо товарища, а после нашла горючую жидкость, облила ею жертву и подожгла при помощи зажигалки.

В итоге знакомый гражданки Екатеринбурга получил термические ожоги, но на месте не скончался. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, и месяц медики сражались за его жизнь. Однако травмы оказались слишком серьезными, и вскоре он все-таки умер.

Сначала делом занималась полиция, но позже оно было передано в следственный комитет. В ходе расследования удалось установить, что у женщины был только один мотив для совершения преступления – ей не понравились настойчивые ухаживания, и за них она решила наказать мужчину радикальным способом. При этом уже когда ее знакомый загорелся, она попыталась исправить ошибку и потушить его. Но, как отметили правоохранители, это не умаляет ее ответственности за содеянное.

Теперь 38-летнюю гражданку ждет суд по двумя статьям. Ей предъявлены обвинения за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом. Также есть отягчающее обстоятельство – в результате действий женщины могли серьезно пострадать и другие люди, находившиеся неподалеку.

Все материалы дела переданы в суд. За преступление жительнице Екатеринбурга грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее в Индонезии женщина решила отрезать бойфренду гениталии за то, что тот угрожал опубликовать в Сети секс-видео с ее участием. Вместе пара жила около полугода, а инцидент произошел в номере отеля. Мужчина был доставлен в больницу с сильной кровопотерей.