Индонезийка решила отрезать половой орган бойфренду за слив интим-видео

Гражданка Индонезии провела жестокий самосуд над своим возлюбленным, который захотел выложить интимное видео с её участием в интернет.

Конфликт произошёл в одном из номеров отеля, где молодая пара проживала уже около шести месяцев.

Как сообщает Газета.Ru, скандал вспыхнул после того, как молодая девушка отказалась заниматься любовью с пострадавшим.

Именно после этого несчастный начал шантажировать свою вторую половинку наличием у него секс видео.

В полиции имеется информация о том, что подозреваемая выхватила принадлежащий мужчине нож и попыталась отрезать ему пенис.

Удивительно, что администратор гостиницы, где произошёл инцидент, узнал о случившемся только после того, как сама женщина подошла к нему и попросила помочь. Никаких криков и ссор из номера слышно при этом не было.

Известно, что сейчас молодой человек находится в реанимации, а девушка – под стражей.