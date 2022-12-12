Жительница Екатеринбурга решила доказать, что является мастером спорта, ударив чужого ребенка

В Екатеринбурге женщина устроила дебош возле местного торгового центра и ударила сумкой 10-летнего мальчика, который просто стоял рядом. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 декабря. Жители города пожаловались на женщину, которая скандалила в торговом центре «Карнавал», а потом вышла на улицу и продолжила хамить прохожим. Незнакомка также хвалилась тем, что имеет звание мастера спорта. В какой-то момент хулиганка подошла к чужому ребенку и ударила его сумкой.

«Не знаю, почему она так завелась. Понятно, что она была абсолютно неадекватна. Может быть, что-то приняла?» – цитирует очевидца Е1.RU.

В полиции сообщили, что заявлений от родителей пострадавшего ребенка не поступало. Но они могут обратиться в правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, как в Красноярском крае учительница подралась с 9-летним школьником. Сотрудница учебного заведения рассказала, что мальчик столкнул ее со стула, после чего ударил ногой. А ученик начальных классов заявил, что женщина сильно расцарапала ему лицо.

Участникам конфликта выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит или опровергнет данные ими показания о телесных повреждениях.