В Красноярском крае учительница подралась с 9-летним школьником

В поселке Раздолинск 53-летняя преподавательница подралась с 9-летним мальчиком. Полиция выясняет обстоятельства дела.

24 ноября в дежурную часть МВД поступило сообщение о конфликте учительницы и школьника. Сотрудница учебного заведения рассказала, что мальчик столкнул ее со стула, после чего ударил ногой. А ученик начальных классов заявил, что женщина сильно расцарапала ему лицо.

Участникам конфликта выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердит или опровергнет данные ими показания о телесных повреждениях.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что семья 9-летнего мальчика не состоит на учете инспекторов по делам с несовершеннолетними. Обстоятельства дела еще будут выясняться, чтобы определить причину произошедшего.

Ранее учительница в Узбекистане избила весь класс после проверки домашнего задания. Инцидент произошел в школе Бухары и был запечатлен камерами. За плохо выполненную работу досталось всем, даже девочкам. В последствии преподавательница была отстранена.