Жительница Дагестана обвинила жениха в шантаже с помощью интимных снимков

В Дагестане 25-летняя девушка заявила, что ее жених полгода шантажировал ее интимными снимками. За это время ему удалось вытребовать у нее больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, жительница Дербента познакомилась с молодым человеком около года назад. Дружеское общение довольно быстро переросло в нечто большее, и они стали много флиртовать. В какой-то момент девушка начала и вовсе отправлять кавалеру свои пикантные снимки, не думая, что это потом станет для нее большой проблемой.

Мужчина осознал, что при помощи этих фото может шантажировать невесту. После знакомства с родителями он заявил, что, если она не заплатит ему, он разошлет кадры по всем местным пабликам. Девушка испугалась и выполнила требование. В течение полугода россиянка занимала деньги и отдавала их возлюбленному, пока во время одной из ссор он не признался, что его намерения по отношению к ней никогда не были серьезными. Девушка разозлилась и потребовала вернуть ей все средства, но жених отказался. Тогда она отправилась в полицию и написала на него заявление.

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