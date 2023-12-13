Терпела побои год: мужчина избивал свою 20-летнюю беременную сожительницу

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении жителя Пермского края, который подозревается в систематическом истязании 20-летней сожительницы. При этом девушка находилась в положении, передает Ura.ru.

По данным пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю, в совершении преступления подозревается житель города Добрянка. С октября 2022 года по октябрь 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, истязал свою 20-летнюю сожительницу. Девушка регулярно подвергалась побоям. При этом ее возлюбленный знал, что она беременна.

После того как стражи порядка узнали о ситуации, они начали проверку в отношении мужчины. Если вина россиянина будет доказана, то за избиение беременной девушки ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Пермском крае мужчина жестоко избил подростка. Несовершеннолетний случайно бросил бутылку в его машину.