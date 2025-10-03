СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 октября 2025, 13:42
1 мин.

Жительница Белгородской области призвала ООН расследовать жестокие пытки ее отца сотрудниками СБУ

Сотрудники СБУ пытались завербовать жительницу Шебекино, показывая пытки ее отца.
© Yuki Iwamura/Associated Press/East News

Жительница Белгородской области обратилась в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой расследовать факт пыток ее отца сотрудниками СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина из города Шебекино рассказала, что представители украинской спецслужбы позвонили ей по видеосвязи и на камеру начали жестоко избивать ее родителя, который проживает в Харькове.

СБУ требовали от женщины передавать им через свой Telegram сведения о передвижении российских войск в городе.

«Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора», – уточнила дочь потерпевшего.

Она напомнила, что действия украинцев нарушают все международные конвенции и права человека. Ее отец в итоге скончался 8 сентября. Причиной смерти называется отравление алкоголем. Однако подтверждающие это медицинские документы никто не предоставил.

