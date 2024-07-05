СБУ заявила о задержании трех шпонивших в пользу России одесситок

Трех предполагаемых шпионок задержали в Одессе за селфи во время прогулок рядом с военными объектами. В Службе безопасности Украины утверждают, что они работали на российскую разведку.

Как сообщает «Страна.Ua», три одесситки в возрасте от 19 до 23 лет работали в местном кафе. Вместе они ходили по городу, якобы прогуливаясь, а на самом деле фотографировались на фоне военных объектов. Особенно их интересовали локации военкоматов и медучреждений, где лечатся военные, утверждают в СБУ.

Отчеты о прогулках и фотографии девушки отправляли через Telegram под вымышленными именами, а взамен получали деньги. Издание опубликовало несколько фотографий с переписками.

Девушки также просили о «своевременной эвакуации». На одном из опубликованных снимков запечатлен фрагмент, где девушки просят трудоустроить их в Службу внешней разведки РФ, «так как мы считаем, что работа именно в этой структуре будет максимально полезна для России».

Ранее мы сообщали, что в отношении комика и бывшего ведущего «Вечернего Урганта» Александра Гудкова собираются провести проверку после заявлений о том, что он якобы перечислял деньги ВСУ.