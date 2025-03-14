Надеялся, что она исчезнет со временем: мужчина 20 лет проходил с опухолью на предплечье

В приморском городе Артеме врачи удалили гигантскую опухоль с предплечья 70-летнего мужчины. Он 20 лет проходил с образованием, пока не решился обратиться за помощью.

В разговоре с врачами пациент объяснил свое поведение. Пенсионер заявил, что оттягивал момент обращения за помощью, так как надеялся на разрешение проблемы без хирургического вмешательства. Мужчине казалось, что опухоль может пройти сама.

«Однако новообразование постепенно увеличивалось и достигло значительных размеров. Липома весила чуть более трех килограммов и была успешно удалена за 30 минут», — сообщает Telegram-канал Артемовская городская больница №1.

Медики сделали все необходимое: помимо удаления опухоли, они провели пациенту пластическую операцию, чтобы устранить косметический дефект на предплечье.

Ранее в Уфе врачи спасли женщину с червем в глазу. Она обратилась в больницу с жалобами на ощущение движения и уплотнения под кожей.