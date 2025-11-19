Жительница Балашихи, отрезавшая сыну голову, кормила котов лучше ребенка

Жительница Балашихи, которая отрезала голову шестилетнему сыну, кормила котов лучше, чем ребенка. У животных всегда был дорогой корм, а дети спали без кровати и голодали.

Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Породистых котов женщины забрали для передержки. Животным ищут хозяев. По словам зоозащитницы, у женщины остались четыре кота – питомцы ухоженные и не пугливые. Собеседница издания отмечает: их любили, ухаживали.

Источник рассказал об обстановке в съемной квартире, где россиянка жила с котами и двумя детьми. Он отметил, что в жилище чисто, сделан косметический ремонт.

«Но там не было кровати, и дети спали на одном матраце. Еды не было, но обратили внимание, что котов женщина кормила дорогими кормами, у них были условия намного лучше, чем у детей», - поделился собеседник.

Напомним, 16 ноября в Гольяновском пруду нашли голову ребенка. Позже тело мальчика обнаружили на балконе квартиры. По подозрению в убийстве задержали 31-летнюю мать мальчика. Сейчас она арестована.

Ранее бабушка убитого мальчика заявила о невиновности дочери. Она утверждала, что матери не было дома в момент преступления, но находился «какой-то парень».