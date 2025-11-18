Бабушка убитого в Балашихе 6-летнего мальчика заявила о невиновности дочери

Бабушка убитого в Балашихе 6-летнего мальчика, которому отрезали голову, заявила о невиновности дочери. Женщина утверждает, что ее не было дома, когда все случилось.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

16 ноября из Гольяновского пруда вытащили рюкзак с головой ребенка. В тот же день в полицию обратилась бабушка – она сообщила, что ребенка куда-то отвел отчим.

Мужчину пытались отыскать, но выяснилось, что мать мальчика ни с кем не жила последнее время.

«Какой-то парень был там. Она уходила вообще из дома. Ушла. Ее не было дома, когда это случилось», - рассказала изданию бабушка убитого.

Женщина не скрывает, что произошедшее стало для нее тяжелым ударом.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве сына женщина увлекалась ставками и брала микрозаймы.