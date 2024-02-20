Жительница Балашихи неделю прожила с пулей в спине после выстрела сожителя

В Балашихе 56-летняя женщина неделю проходила с пулей от травматического пистолета в спине. Все это время она чувствовала боль, но к врачам не обращалась.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Выяснилось, что неделю назад женщина и ее сожитель поскандалили, мужчины был пьян. Он избил спутницу, а затем достал травматический пистолет и выстрелил. Женщина не заметила это, но чувствовала боль.

Пострадавшая пыталась рассмотреть больное место перед зеркалом, но оно не попадало в обзор. 20 февраля женщина была у родственницы, та заметила ранение. Россиянку госпитализировали, врачи удалили пулю.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии отец прострелил щеку 13-летней дочери. Это произошло, когда мужчина проверял пневматическое ружье, он целился по ведру и не заметил, что рядом была девочка. Врачи извлекли пулю из щеки пострадавшей.