Жители Тюмени массово отравились на отдыхе в загородном клубе. Об этом сообщает портал 72.ru.

По информации источника, потерпевшие являлись гостями свадеб и корпоративов, которые проходили в клубе в начале августа 2023 года. Тюменцы жаловались на высокую температуру, рвоту и диарею.

Один из пострадавших сообщил, что ел на мероприятии только рыбу. На следующий день у него появились все симптомы отравления.

«Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме», — высказался гость загородного клуба.

Тюменцы признались: больше всего их волнуют финансовые затраты на лечение. При этом руководство отеля никак не отреагировало на ситуацию и отказалось брать на себя ответственность.

На данный момент Роспотребнадзор проводит проверку в загородном клубе.

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