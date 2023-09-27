Жители Ивановской области заказали киллера для своего друга за 1,5 миллиона

В Ивановской области двое человек заказали убийство приятеля за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Местные жители поссорились со знакомым, после чего решили пойти на крайние меры и заказали киллера. Они связались с наемным убийцей, передали ему пистолет, восемь патронов и глушитель. Но сотрудники уголовного розыска сумели вовремя предотвратить преступление.

Организаторов убийства задержали, а патроны и оружие отправили на экспертизу. В доме одного из подозреваемых были найдены винтовка, патроны и вещество, похожее на порох. Обоих человек уже заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге женщина получила шесть лет колонии за кражу четырех гелей для душа на сумму, превышающую тысячу рублей. Жительница Северной столицы похитила моющие средства из продуктового магазина, но скрыться с места преступления не успела. Она положила гели для душа в сумку и отказывалась показывать ее директору магазина до приезда полиции.