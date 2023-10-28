Таксист в Петербурге спас тонущего в Неве китайского туриста, об этом сообщает «Фонтанка».

Несколько дней назад петербургский таксист по имени Дмитрий принял очень необычный заказ. Когда он приехал по адресу набережная Лейтенанта Шмидта, 12, к нему вдруг подбежала туристка из Китая, которая попросила о помощи.

Девушка повела таксиста к Неве и показала дрейфующего мужчину, который был ее знакомым. Дмитрий поспешил достать из машины буксировочный трос, чтобы помочь незнакомцу. С третьей попытки мужчине удалось схватиться за другой конец троса, его подтянули к берегу.

Сам Дмитрий считает, что жизнь неудачливому туристу спас рюкзак, который он использовал в качестве буйка. Когда на место происшествия прибыли медики и полицейские, последние поинтересовались у жителя Китая, как он оказался в воде. С помощью онлайн-переводчика удалось выяснить, что мужчина просто поскользнулся.

Отмечается, что таксист остается на связи с пострадавшими. Они пытались узнать, как отблагодарить спасителя, но тот только попросил посоветовать хороший ресторан китайской кухни.

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