Жители Екатеринбурга порезали соседа ножом и откусили ему ухо в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В лифте одного из екатеринбургских жилых комплексов на днях случился инцидент — мужчина, возвращавшийся домой, встретил в лифте двух пьяных соседей. В какой-то момент один из незнакомцев достал нож и начал размахивать им. В итоге мужчина получил порезы глаз, лица, туловища и руки.

На этом нападавшие не остановились — они выбили у мужчины зубы, сломали нос и откусили часть уха. Прекратить разбой злоумышленники решились только тогда, когда обнаружили камеру видеонаблюдения.

Пострадавшему мужчине в больнице провели операцию — ухо восстановили, а порезы зашили. Нападавших уже задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело.

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