Хотела позавракать, но трапезу пришлось прервать: девушка укусила булку из магазина в Сочи и получила ожог языка

Жительница Сочи получила травму во время завтрака. Девушка купила булочку в одном из супермаркетов, а после сделала один укус и почувствовала боль, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, россиянке пришлось экстренно прервать трапезу — у нее начало сильно жечь язык. С этой жалобой жительница курортного города обратилась за помощью в больницу.

Врачи осмотрели девушку и зафиксировали у нее химический ожог языка. В магазине, узнав о случившемся, убрали потенциально опасную продукцию и вернули деньги покупательнице.

Через некоторое время представители компании рассказали, что в булочках никаких отклонений не выявлено. Другие люди, кто купил товар в то же утро, не жаловались на самочувствие.

Ранее сообщалось, что мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка. Он приобрел напиток в кафе.