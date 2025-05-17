Хотела позавракать, но трапезу пришлось прервать: девушка укусила булку из магазина в Сочи и получила ожог языка
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Жительница Сочи получила травму во время завтрака. Девушка купила булочку в одном из супермаркетов, а после сделала один укус и почувствовала боль, передает Telegram-канал Baza.
По информации журналистов, россиянке пришлось экстренно прервать трапезу — у нее начало сильно жечь язык. С этой жалобой жительница курортного города обратилась за помощью в больницу.
Врачи осмотрели девушку и зафиксировали у нее химический ожог языка. В магазине, узнав о случившемся, убрали потенциально опасную продукцию и вернули деньги покупательнице.
Через некоторое время представители компании рассказали, что в булочках никаких отклонений не выявлено. Другие люди, кто купил товар в то же утро, не жаловались на самочувствие.
Ранее сообщалось, что мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка. Он приобрел напиток в кафе.