09:46, 14 января 2024
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Удалили один из внутренних органов: катание на тюбинге закончилось трагедией для девочки-подростка
Школьница попала в реанимацию после катания на тюбинге в Красноярском крае.
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13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на тюбинге в Красноярском крае. Инцидент произошел в селе Еловое.
Школьница каталась на тюбинге с друзьями с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» подбросило над землей — девочка ударилась и серьезно травмировалась, сообщает Telegram-канал МВД 24.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы. Медикам пришлось удалить ей один из внутренних органов.
Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Хакасии 16-летняя школьница впала в кому после катания на тюбинге. «Ватрушка» была закреплена с помощью троса к автомобилю.
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