Удалили один из внутренних органов: катание на тюбинге закончилось трагедией для девочки-подростка

13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на тюбинге в Красноярском крае. Инцидент произошел в селе Еловое.

Школьница каталась на тюбинге с друзьями с необорудованной горки. Во время спуска «ватрушку» подбросило над землей — девочка ударилась и серьезно травмировалась, сообщает Telegram-канал МВД 24.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию ближайшей больницы. Медикам пришлось удалить ей один из внутренних органов.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Хакасии 16-летняя школьница впала в кому после катания на тюбинге. «Ватрушка» была закреплена с помощью троса к автомобилю.