Жители дома Балабанова пожаловались на неадекватных гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Жители дома на Васильевском острове, где с 1993 по 2013 год жил режиссер Алексей Балабанов, пожаловались на неадекватное поведение людей, которые пытаются пробраться в подъезд. По их словам, неизвестные выламывают домофон, лезут на карнизы и пытаются пробраться через окна.

Причина появления незваных гостей в одном соседе, который периодически устраивает вечеринки, считают местные жители. Утверждается, что мужчина почти всегда в неадекватном состоянии.

Жалуются на соседа все — в том числе и родственники режиссера Балабанова, которые живут в доме.

Добавим, что несколько лет назад на фасаде дома установили памятную табличку в честь режиссера.

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