Пробила ноги насквозь: жительница Анапы попала в ловушку из гвоздей, которую сделали соседи

Жительница Анапа получила тяжелые травмы, попав в ловушку соседей на воров. Ей пробило ноги гвоздями. Пострадавшей пришлось обратиться в больницу за помощью.

Россиянка травмировалась во время пробежки, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В какой-то момент женщина почувствовала сильную боль — ей в ногу вонзились гвозди из ловушки. Затем она попыталась отойти и наступила второй ногой на опасные предметы, которые были воткнуты повсюду — десятки штук.

После такого жительница Анапы с трудом добралась до больницы. При оказании помощи ей промыли раны специальным раствором под давлением. По информации журналистов, процедуры была крайне болезненной и сопровождалась криками пациентки. Также женщине сделали прививку от столбняка.

Ловушка, как стало известно, принадлежит соседям. Таким образом они собирались отбиваться от воров, которые покушаются на спелые дыни и арбузы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный начал охоту на велосипедистов. Он расставил опасные ловушки в лесу.