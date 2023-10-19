Жители деревни рассказали о приемном сыне Стаса Намина, который убил бабушку и брата

Ситуация вокруг убийства тещи и сына музыканта Стаса Намина продолжает обрастать подробностями. Журналисты Kp.ru пообщались с соседями пожилой женщины. Люди рассказали о ее внуке Романе, которого подозревают в расправе над близкими.

Убийство произошло в частном доме под Истрой — там у тещи основателя музыкальной группы «Парк Горького» находится участок. К пенсионерке приезжали в гости оба внука: Артем, прямой наследник Намина, и Роман, его приемный сын.

С внуками, по словам соседей, пожилая женщина не ссорилась. Однако с Романом были некие «споры о жизни». Предполагается, что он хотел поскорее поделить участок бабушки и настаивал на его продаже. Но теща Намина была против такого расклада и планировала завещать все дочери. Романа же это не устраивало. Возможно, что перед убийством мужчина поссорился с бабушкой из-за наследства, а после расправился с ней и младшим братом.

Соседи старушки назвали Романа отморозком. По их словам, женщина воспитывала внука с раннего возраста. Такого же мнения о приемном сыне Намина и городские соседи. Они рассказали журналистам, что Роман очень шумный и часто скандалил.

Ранее стало известно о жизни убитого сына музыканта Намина — Артема. Молодой человек увлекался искусством и писал картины.