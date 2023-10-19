Артем Микоян учился в Нью-Йорке и был художником: что известно об убитом сыне Стаса Намина

Артем Микоян, сын основателя музыкальной группы «Парк Горького» Стаса Намина, был обнаружен мертвым сегодня, 19 октября. По подозрению в убийстве молодого человека был задержан его брат — приемный сын артиста. Также в результате нападения погибла теща Намина. Журналисты Kp.ru выяснили, чем занимался Артем при жизни.

Микоян был художником. Он учился в престижной школе искусств Tisch School of the Arts, которая находится в Нью-Йорке. Артем добился успехов на данном поприще уже в детстве. Его абстрактные работы использовались для оформления альбомов звездного отца. Кроме того, рисунок молодого художника можно увидеть на страницах календаря, выпущенного Государственным Русским музеем в 2005 году. А в каталоге «Абстракция в России. XX век» Микоян стал самым молодым автором.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства гибели сына Намина и его тещи. Музыкант прокомментировал убийство своих близких. Он назвал приемного сына Романа, подозреваемого в убийстве, отморозком.