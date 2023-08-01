Жители Алматы выбрасывали детей из окон горящего 16-этажного дома

Жильцы горящей алматинской 16-этажки были вынуждены спасать своих детей через окна — они выбрасывали их на матрасы, раскинутые под многоквартирным домом. Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать, пишет Ura.ru со ссылкой на заявление МЧС Казахстана.

Возгорание, начавшееся в многоэтажке, застало врасплох ее жильцов. Огонь не позволял людям, находящимся на верхних уровнях, самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны по лестнице. Из-за этого погорельцы решились на отчаянный шаг: они стали спасать свои жизни и жизни своих детей с помощью подручных средств.

Тех, кто успел выбежать из горящего здания, расстелили под окнами дома матрасы. Таким образом планировалось смягчить падение людей, выбравших опасный путь. Кроме того, детей, ставших заложниками ситуации, ловили с верхних этажей с помощью простыней.

По данным горздрава Алматы, в результате сильного пожара пострадал 31 человек, среди получивших травмы 16 детей, погибших — нет. Предполагается, что возгорание могло начаться из-за электрических кабелей в шахте лифта.

Ранее жительница Москвы рассказала о пожаре в квартире на Дмитровском шоссе. Женщине, ее мужу и детям удалось покинуть жилплощадь до того, как ее уничтожило пламя.