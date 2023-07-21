«У старшего заклинило дверь»: мать рассказала о спасении детей из сгоревшей квартиры на Дмитровском шоссе

В Москве на Дмитровском шоссе сгорела квартира, женщина рассказала, как ее детям удалось спастись из огня. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

По ее версии, она услышала звук пожарной сигнализации в тот момент, когда выбрасывала мусор. Ей показалось, что задымление произошло в другой части дома, но когда она отворила дверь своей квартиры, оттуда повалил дым.

Женщина сообщила, что ничего не было видно, отец семейства выбежал из квартиры.

«Я забежала в нее, где дальняя комната, вытащила младшего, а у старшего заклинило дверь в комнате, или он не видел ничего», – отметила родительница.

Она добавила, что старший ребенок высунулся в окно, там его спасали пожарные. По словам пострадавшей, оба ее наследника сейчас наблюдаются в Филатовской больнице. У младшего небольшой ожог, а о состоянии старшего пока ничего неизвестно.

Напомним, что утром в доме на Дмитровском шоссе произошло возгорание. Экстренные службы сообщили, что огонь удалось локализовать. С девятого этажа здания спасли четырех человек, а с двенадцатого этажа эвакуировали еще пятерых. В результате пострадали шестеро, трое из них – дети.

Ранее мы писали о том, как многодетная мать из Новосибирска потеряла ребенка при пожаре и родила в тот же день.