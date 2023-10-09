Житель Зеленогорска убил сына тринадцатью ударами палкой и получил условный срок

Суд в Петербурге вынес решение по уголовному делу об убийстве ребенка жителем Зеленогорска. Отцу, нанесшему сыну не менее 13 ударов палкой по голове, шее и груди, назначили условный срок.

Подробности сообщил сайт 78.ru.

Суд установил, что у мужчины есть заболевания, которые помешают отбытию наказания в колонии. Кроме того, он признал вину.

В итоге суд выбрал наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Напомним, убийство произошло под Новый год, 25 декабря. Мужчина в результате ссоры с сыном нанес ему удары палкой, несовершеннолетний умер на месте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать пыталась задушить 13-летнего сына, будучи нетрезвой. Подросток обратился в травмпункт, где у него заметили ушибы и кровоподтеки.