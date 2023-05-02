Житель Забайкальского края задушил собаку на глазах у детей и протащил ее тело по поселку

В Забайкальском крае местный житель задушил собаку на глазах у детей и протащил ее по улицам. Об этом сообщает Chita.ru.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Лесной Городок. Прогулка мужчины с телом собаки попала на фото, которое опубликовали в Сети. Очевидец рассказал о произошедшем. По его словам, житель задушил собаку и тащил ее волоком по улицам. В это время там находились дети.

«На вопрос, зачем он это делает, он невнятно проболтал, что на мясо», – отмечает источник.

Сообщается, что мужчина был пьян. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Журналисты направили запрос в управление МВД по российскому региону.

В Забайкальском крае недавно был еще один инцидент с участием собаки. Местные жители приковали животное к машине цепью и протащили по трассе. Видео было опубликовано в соцсетях. Они объяснили свой поступок тем, что хотели перевоспитать собаку, которая якобы бросалась на людей.

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