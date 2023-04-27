В Оренбургской области школьница отрезала чужому коту голову, чтобы сделать украшение

В Оренбургской области 15-летняя девочка расправилась с чужим котом, чтобы сделать из него украшение. Жуткую историю рассказал свидетель инцидента. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на портал Orenday.

Все произошло в Медногорске. Мужчина рассказал, что в один из дней к нему подошла девочка и попросила пакет. У прохожего его не оказалось, тогда она отошла к газону и стала усердно чем-то заниматься. Очевидец заинтересовался действием и подошел, увиденное его шокировало.

Он увидел, что девочка отрезала голову коту, при этом она выглядела спокойной. На вопрос, зачем она это делает, школьница ответила: «для украшений».

Мужчина снял происходящее на камеру и опубликовал ролик в соцсетях. Кадры увидела хозяйка кота. Она сообщила, что ее любимый питомец Тишка всегда гулял недалеко от дома. Но несколько дней назад он пропал. Женщина до последнего ждала его, а теперь планирует обратиться в полицию с заявлением.

Школьница при этом говорит, что не виновата. Она объяснила, что кот уже был мертв, а она лишь воспользовалась случаем, чтобы пополнить коллекцию украшений. Но появилась информация о том, что перед обезглавливанием девочка его задушила.

Хозяйка питомца, очевидец и пользователи Сети требуют наказать девочку.

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