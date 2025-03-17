Житель Владивостока на спор присел две тысячи раз и попал в больницу

Во Владивостоке Приморского края местный житель на спор присел две тысячи раз и попал в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале городской клинической больницы.

Медики рассказали, что после двух тысяч приседаний россиянин почувствовал недомогание. Ноги мужчины внезапно начали увеличиваться в размере и отекли, у него также прекратилось мочеиспускание, после чего он решил обратиться к врачам.

Результаты анализов шокировали специалистов. Уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, что свидетельствовало о серьезных проблемах с почками. Помимо этого, анализы показали высокие показатели уремии — состояния, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ, что может привести к необратимым последствиям.

Мужчину доставили в отделение нефрологии. Медики установили, что его почки работали на 50 процентов. Врачи назначили пациенту лечение, в результате которого практически избавили его от почечной недостаточности. Для полного восстановления почек жителю Владивостока потребуется от трех месяцев до года.

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