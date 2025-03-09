Обдало огнем: женщина попала в больницу при попытке сделать красивые свечи к 8 Марта

Жительнице Москвы потребовалась экстренная медицинская помощь. Пенсионерка попала в больницу с ожогами из-за воспламенения парафина. Она пыталась сделать красивые свечи к 8 Марта, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Для изготовления свечей 67-летняя москвичка купила парафин и формочки. Смесь она поставила топиться на газовую плиту. В итоге вещество вспыхнуло. Пенсионерка предприняла попытку потушить пожар, но сделала только хуже — произошел взрыв.

Пострадавшей жительнице столицы РФ потребовалась госпитализация. Ее доставили в больницу с сильными ожогами рук и тела. Международный женский день она провела в палате.

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 марта произошло необычное ограбление. Молодой человек заставил жертву перевести ему на телефон 2 тысячи рублей, угрожая шариковой ручкой.