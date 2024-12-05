Житель Владивостока избил приехавших к нему медиков из-за неснятой уличной обуви

Во Владивостоке мужчина напал на сотрудников скорой помощи. Оказалось, что он разозлился, так как медики вошли в квартиру в уличной обуви. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, врачей вызвали для жены россиянина. Когда фельдшеры приехали по адресу, то их встретил мужчина в нетрезвом состоянии. Одного из медиков он избил в лифте, а второго на улице — он повредил ему глаз за то, что пытался его остановить.

Источник агентства рассказал, что супруг пациентки воспользовался малозначительным поводом, чтобы развязать конфликт. Ему не понравилось, что врачи работали в его квартире в обуви, в которой ходили до этого по улице.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», - заявил собеседник СМИ.

К слову, сам мужчина, который напал на медиков, тоже написал на них заявление.

Ранее в Петербурге мужчина попытался попасть в чужую квартиру с катаной. Причиной послужил громкий ремонт.